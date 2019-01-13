Александр Логинов готов лично встретиться с Мартеном Фуркадом

Российский биатлонист Александр Логинов заявил о своей готовности лично встретиться с французом Мартеном Фуркадом. Биатлонист из Франции остался недоволен победой россиянина и позволил себе много нелестных высказываний в адрес Логинова.

Французский спортсмен остался сильно недоволен победой Александра Логинова в гонке. Мартен Фуркад заявил, что чемпионство российского биатлониста является позором, и добавил, что Логинову следовало бы извиниться за допинг, сообщает RT в своём Телеграм-канале.

В ответ на слова француза, Александр Логинов, двухлетняя дисквалификация которого закончилась, сообщил, что лично готов встретиться с Мартеном Фуркадом и ответить на все интересующие вопросы. Ответа на такое предложение от французского биатлониста ещё не последовало.

После реакции француза на победу Логинова в гонке, в сети начал набирать популярность хештег #МартенТыСвинья.