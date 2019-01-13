Педагог из Сызрани получила сотрясение, разнимая драку подростков

Педагог из Сызрани попала в больницу с сотрясением головного мозга после того, как попыталась разнять своих дерущихся учеников. Травму женщине нанёс один из подростков.

Учительница из самары получила сотрясение мозга, разнимая драку своих учеников, передаёт РИА Новости. Женщина обратилась в больницу, где ей и сообщили диагноз.

"Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области устанавливают обстоятельства получения телесных повреждений педагогом одного из учебных учреждений города Сызрани. По предварительным данным, травму женщине, вмешавшейся в конфликт между двумя подростками, нанёс один из них”, - сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России.

На данный момент с виновниками инцидента, а также их родителями ведут работу инспекторы по делам несовершеннолетних. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.