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Появились подробности убийства двух женщин и майора полиции в Башкирии
13 января 2019, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]
В Башкирии следователи работают на месте убийства троих человек в городе Учалы. По данным СКР, в Учалах в ночь на воскресенье убиты две женщины и мужчина - майор полиции. Ранен один мужчина - хозяин дома. В доме находились дети, они живы и здоровы, пишут региональные СМИ.
Подозреваемым является житель Учалов Артур Ибрагимов, - сообщается на сайте gtrk.tv. По данным СКР, сегодня ранним утром в следственный отдел поступило сообщение об убийстве женщины и о получении огнестрельных ранений двумя мужчинами. Следственно-оперативная группа в составе следователей и руководства следственного отдела, следователей-криминалистов регионального управления СКР и сотрудников МВД по Республике Башкортостан срочно выехала на место происшествия.
По предварительной версии следствия, в ночь на воскресенье в городе Учалы пьяный 34-летний мужчина устроил дома такой скандал, что женщине, опасаясь за свою жизнь, пришлось убежать из дома и спрятаться у соседей. Злоумышленник, вооружившись ружьем, преследуя супругу, ранил соседа и убил его жену, после чего, также ранил второго соседа, который от полученного ранения скончался в больнице. Впоследствии злоумышленник убил свою супругу и свел счеты с жизнью.
В настоящее время проводится осмотр мест происшествий, допрашиваются очевидцы. Расследование уголовного дела находится на особом контроле исполняющего обязанности руководителя следственного управления. Уголовное дело возбуждено по статье "убийство двух и более лиц".
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