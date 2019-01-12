Немецкий политолог: Русские туристы часто бросаются деньгами

Граждане Германии, выезжающие на отдых в другие страны, больше всего жалуются на шумно ведущих себя россиян и пьющих британцев. Такие результаты получены в ходе опроса, проведенного туристическим сервисом Ab-in-den-urlaub, сообщает Die Welt.

Немецкий политолог Александр Рар рассказал, что в самой Германии местное население раздражают другие особенности поведения туристов, приезжающих из России, пишет НСН.

«С русскими туристами проблемы есть, потому что они часто бросаются деньгами. Когда человек расплачивается, держа в руке толстую пачку денег, даёт двойные суммы чаевых и т.д. это бросается в глаза. Русские любят показывать, что они за границей хозяева, что они не хуже других самых богатых туристов. Это вызывает чувство зависти», - пояснил он.