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Сегодня в Москве простились с Анатолием Лукьяновым
12 января 2019, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня в Ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве прошла церемония прощания с Анатолием Лукьяновым, политическим деятелем, последним председателем Верховного Совета СССР.
Анатолий Иванович Лукьянов скончался в среду, 9 января. Сегодня родные и близкие, друзья, коллеги и жители столицы в течение нескольких часов приносили цветы в Ритуальный зал ЦКБ, чтобы почтить память известного политика.
После окончания церемонии прощания траурная процессия отправилась на Троекуровское кладбище Москвы в сопровождении роты почетного караула. Советский партийный деятель, российский политик, последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов был похоронен со всеми почестями – под звуки гимна Российской Федерации и залпы почетного караула, сообщает РИА Новости.
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