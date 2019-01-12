Ученые раскрыли самое эффективное и вкусное средство от кашля

Редкий человек не любит шоколад. Ученые провели исследование и выявили полезное свойство шоколада для людей, страдающих от кашля. В эксперименте британских медиков-ученых приняли участие 163 пациента. Вместо горьких пилюли от кашля им давали лекарства с добавлением какао.

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Достаточно было двух дней, чтобы пациенты почувствовали облегчение. Ученые из Университета Халла (Великобритания) установили, что вещество теобромин (алкалоид какао) способен быстрее устранять кашель, чем кодеин, содержащихся в известных препаратах от простудных заболеваний.

Исследователи выявили, что теобромин избавляет от потребности организма в слюне, - сообщает издание Daily Mail со ссылкой на вывод профессора, руководителя отдела сердечно-сосудистых и респираторных исследований в Университете Халла Алина Мориса. По мнению ученых, горький шоколад быстрее обволакивает воспаленную слизистую оболочку горла и снижает раздражение, и "отключает" механизм кашля.