В Иркутской области экологи провели рейд по городским мусоркам

В Иркутской области специалисты провели рейд по городским мусоркам. За один день комиссия объехала почти 20 контейнерных площадок в поселке Мегет, городах Ангарск и Усолье-Сибирское.

Новая система обращения с вывозом отходов начала действовать с 1 января. Чтобы работа наладилась необходимо время и деньги.

Так, в Иркутской области, чтобы обустроить все мусорные площадки, потребуется 780 миллионов рублей, как передает ОТР.