В Иркутской области экологи провели рейд по городским мусоркам
11 января 2019, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]
В Иркутской области специалисты провели рейд по городским мусоркам. За один день комиссия объехала почти 20 контейнерных площадок в поселке Мегет, городах Ангарск и Усолье-Сибирское.
Новая система обращения с вывозом отходов начала действовать с 1 января. Чтобы работа наладилась необходимо время и деньги.
Так, в Иркутской области, чтобы обустроить все мусорные площадки, потребуется 780 миллионов рублей, как передает ОТР.