Самолёт Ту-204 совершил аварийную посадку в Ульяновске

Самолёт Ту-204 в пятницу, 11 января, совершил аварийную посадку в Ульяновске. Согласно сообщению экстренных служб Ульяновска, на данный момент известно, что после взлёта у авиалайнера не убралось шасси. Летевший из Москвы в Сочи самолет вернулся в Домодедово из-за отказа двигателя

Воздушное судно вернулось в аэропорт вылета и благополучно приземлилось обратно в Ульяновске, - передает РИА Новости.

На борту самолёта Ту-204 находились шесть человек, пострадавших нет.

В конце декабря самолет авиакомпании S7, летевший в Сочи из Москвы, был вынужден вернуться в аэропорт Домодедово из-за отказа двигателя. На высоте не менее 3 тысяч метров у самолета Airbus A321 внезапно отключился первый двигатель, вследствие чего командир воздушного судна принял решение оперативно вернуться в авиагавань.