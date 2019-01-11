Вспышки дизентерии замечены в 12 детских садах и школах столицы

Как ранее стало известно, в Москве было зафиксировано массовое отравление дошкольников дизентерией. Так, в распоряжении Readovka News оказалось фото служебной записки.

Она адресована заведующей отделом обеспечения эпиднадзора в г. Москве Волковой Наталье Александровне.

Было найдено как минимум семь очагов распространения острой кишечной инфекции в столице. Информация в бумагах приведена на 30 декабря 2018 года.

Недавно московские школьники и дошкольники вышли с новогодних каникул. Официальной информации о причинах массового отравления нет до сих пор не имеется.