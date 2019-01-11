Подарки врачам и учителям не запретят

Пакет законопроектов, регулирующий подарки для должностных лиц, не коснётся учителей и врачей. Законопроект будет уточнён, чтобы избежать проблемы неверного толкования.

В рамках проведения национального плана по противодействию коррупции на 2018-2020 годы правительством был внесён в Госдуму пакет законопроектов, которые регулируют нормы для подарков определённым категориям лиц, сообщают РИА Новости. Данные законопроект не затронет учителей, соцработников и медицинский персонал, пообещали в правительстве.

При этом заместитель руководителя аппарата правительства России Андрей Логинов напомнил, что по существующему законодательству учителям и врачам можно дарить подарки, стоимостью не больше трёх тысяч рублей. "Когда принималась эта статья, данная сумма примерно соответствовала 100 долларам. Сегодня ситуация другая, но в эту сумму легко укладываются и коробка конфет, и бутылка шампанского, и книга, и букет цветов. Эта норма действовала всегда", - уточнил он.