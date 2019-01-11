Детскую жестокость по отношению к животным начнут наказывать

В Санкт-Петербурге депутаты подготовили проект поправок в Уголовный кодекс. В нём идёт речь о том, чтобы перенести возраст наступления уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

Депутаты Законодательного собрания в Санкт-Петербурге предлагают перенести возраст наступления уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Согласно новым поправкам, наказывать за вред, причинённый братьям нашим меньшим, могут начать с 14 лет, сообщает АиФ.

"Дёрнуть Ваську за хвост, ткнуть в голубя палкой, схватить Шарика за шкирку – как только не издеваются над животными многие дети! В большинстве случаев зверушка отделывается небольшим испугом, но бывает и по-другому, когда жестокость человека доводит животное до гибели", - рассуждает о необходимости новых поправок депутат Денис Четырбок.

Также он подчеркнул, что нередко нынешние дети позволяют себе жестокое обращение с животными. Парламентарий напомнил о скандале в Хабаровске, когда девушки издевались над животными, а затем делали фото.