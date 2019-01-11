Министр просвещения России Ольга Васильева рассказала, что должно быть приоритетом при выборе школы для ребенка. По ее словам, в первую очередь внимание стоит обращать не на рейтинг учебного заведения.

Васильева отметила, что в школе должны быть максимально комфортные для ребенка условия, в частности, здание должно располагаться в пешей доступности от дома. Кроме того, важную роль играют личностные качества первого учителя, сообщается на сайте "Российской газеты".

По мнению министра, малышей необходимо больше беречь, не допускать развития стресса, помочь им найти друзей и полюбить свою школу.