Госдума решила поддержать районные газеты

Государственной Думой было принято решение о дополнительном финансировании печатных изданий региональных СМИ. Деньги получат как газеты областного, так и районного уровня. Об этом заявил депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов в преддверии Дня российской печати.

Парламентарий сообщил, что к нему ранее неоднократно обращались представители местных СМИ с просьбами о помощи в финансировании. С его точки зрения районные газеты являются для сельских жителей зачастую единственным источником информации о происходящем вокруг. При этом такие издания не могут полноценно зарабатывать на коммерческой рекламе средства, необходимые для продолжения своей работы. Именно поэтому им необходима государственная поддержка. В связи с этим ежегодно растёт федеральная финансовая помощь – если в 2017 году газеты получили 349 млн. рублей, то в 2018 уже в полтора раза больше, 549 млн. рублей. В 2019 году эта сумма ещё больше вырастет – на поддержку региональных и районных печатных СМИ выделено 556 млн. рублей.

День российской печати отмечается 13 января. Он был введён в 1991 году, в связи с датой выпуска первой печатной российской газеты. Первый номер газеты «Ведомости» вышел в Москве 2 января 1703 года.