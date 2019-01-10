Врач: Сифилис — очень серьёзное заболевание

В России снижается заболеваемость венерическими болезнями. Согласно данным Минздрава, за 17 лет россияне стали на 88% реже болеть сифилисом.

По мнению дерматовенеролога Елены Пак, люди стали чаще обращаться к врачам. Важно, что в стандарты обследования включён анализ крови на сифилис. Об этом сообщает NEWS.ru.

"Сифилис — очень серьёзное заболевание, которое влияет на все органы и ткани. Об этом нельзя забывать. Самое главное, что он поражает головной мозг, и человек может остаться инвалидом. Все венерические инфекции влияют на репродуктивную функцию", - отметила она.