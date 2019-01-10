Кузнецова поделилась решением проблемы абортов

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, какие действия могут решить проблему абортов в России. "Надо учить счастью материнства - это самое важное", - считает женщина.

Кузнецова признаёт, что проблема абортов в стране - вопрос тяжёлый и требующий большой работы. Она признаёт, что женщинам в кризисной ситуации необходимо чувствовать поддержку. Для этого в стране открываются службы доверия для женщин, кризисные центр, а также работают организации по оказанию юридической и психологической помощи. Омбудсмен считает, что теперь необходимо всячески развивать эти направления.

"Я мечтаю, чтобы было время, когда ни одна женщина не намеревалась и даже мысли не возникло, чтобы сделать аборт", - приводит РИА Новости слова Кузнецовой.