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На Южном Урале активно развивается портал «Витрина закупок»

10 января 2019, 14:36 [«Аргументы Недели. Челябинск», Анна Поперечная ]

На Южном Урале активно развивается портал «Витрина закупок»
Дмитрий Агеев, руководитель главного контрольного управления по Челябинской области

Портал«Витрина закупок»  начал работу в декабре 2018 года, он объединяет на одной площадке все государственные и муниципальные закупки. По словам Дмитрия Агеева, руководителя Главного контрольного управления Челябинской области, количество зарегистрированных участников на портале достигло тысячи, посетителей – около двух тысяч. Дмитрий Агеев считает, что это поможет повысить национальный рейтинг прозрачности закупок. В минувшем году Челябинская область заняла в этом рейтинге 20 строчку, степень прозрачности торговых процедур – высокая. Об этом Дмитрий Агеев рассказал на встрече в «Большой редакции» с ведущими журналистами медиахолдинга «Гранада Пресс». 

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//Новости СМИ2

На Южном Урале активно развивается портал «Витрина закупок»

На Южном Урале активно развивается портал «Витрина закупок» 14:36

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//Новости МирТесен



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К такому выводу пришли журналисты издания «Московский комсомолец», которые провели собственное расследование и пообщались с очевидцами происшествия. >>
Трагедия в Магнитогорске: журналистов просят раскрыть источники информации

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Такая сумма перечислена на счет благотворительного фонда «Металлург» для адресных выплат пострадавшим при взрыве газа в Магнитогорске. >>
YouTube заблокировал эфир украинского пранкера

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ММК оказал помощь пострадавшим в Магнитогорске

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Магнитогорский металлургический комбинат направил на неотложные нужды пострадавших во время взрыва в жилом доме 10 миллионов рублей. >>
В Челябинске прошла акция «Магнитка, мы с тобой!»

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Пострадавшим в Магнитогорске окажут помощь Сбербанк и Росавиация

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Челябинцы возложат цветы к «Орленку» в память о погибших в Магнитогорске

Челябинцы возложат цветы к «Орленку» в память о погибших в Магнитогорске 03.01 11:04

Акция «Магнитка, мы с тобой» пройдет в Челябинске 3 января в 15 часов. >>
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Владимир Бурматов помог убрать зоопарк из двора Челябинска

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РМК подарила жителям Первомайского большую елку

РМК подарила жителям Первомайского большую елку 28.12 15:02

Томинский ГОК, который входит в Группу РМК, подарил жителям поселка Первомайский большую и пушистую елочку. Раньше на площади устанавливали конструкцию, для которой требовалось срубить 60-70 живых деревьев. >>
В Челябинске закроют дорогу на аэропорт

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В Челябинске закроют дорогу на аэропорт мимо предприятия "Мечел-кокс". Объезд будет осуществляться по Бродокалмакскому тракту. >>

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Хоккеисты и болельщики «Трактора» помогут больному ребенку

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