На Южном Урале активно развивается портал «Витрина закупок»

Портал«Витрина закупок» начал работу в декабре 2018 года, он объединяет на одной площадке все государственные и муниципальные закупки. По словам Дмитрия Агеева, руководителя Главного контрольного управления Челябинской области, количество зарегистрированных участников на портале достигло тысячи, посетителей – около двух тысяч. Дмитрий Агеев считает, что это поможет повысить национальный рейтинг прозрачности закупок. В минувшем году Челябинская область заняла в этом рейтинге 20 строчку, степень прозрачности торговых процедур – высокая. Об этом Дмитрий Агеев рассказал на встрече в «Большой редакции» с ведущими журналистами медиахолдинга «Гранада Пресс».