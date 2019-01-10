Ученые обнаружили неожиданную опасность моющих средств
10 января 2019, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]
По данным исследователей, уровень летучих органических соединений, выделяемых современной бытовой химией, может быть сравним с выхлопными газами. Они присутствуют в легких человека.
По словам авторов научной статьи, опубликованной в Science, эти вещества могут повышать риск развития рака. Кроме того, моющие средства могут повысить риск развития астмы, пишет РИА Новости.
Согласно исследованиям, и средства для мытья посуды, как выяснилось, небезопасны из-за входящих в их состав поверхностно-активных веществ, получаемых из нефтепродуктов.
При накоплении таких веществ в организме человека может нарушиться работа печени, могут возникнуть к проблемы с легкими, а также данные вещества могут вызвать аллергические реакции.