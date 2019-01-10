Ушел из жизни онкобольной мальчик, помочь которому просили Путина

Ушел из жизни онкобольной мальчик Владислав Шестаков из города Черемхово, о помощи которому просили ранее президента России Владимира Путина. Ребенок, согласно последним данным, скончался в больнице.

В министерстве здравоохранения Иркутской области отметили, что в ночь на четверг состояние трехлетнего мальчика внезапно ухудшилось, вследствие чего он скончался, передает РИА "Новости"

Напомним, в декабре в рамках пресс-конференции к главе государства обратились с просьбой оказать помощь юному пациенту в перевозке к месту лечения. Медики, однако, не давали разрешения на транспортировку ребенка.

Отметим, что мальчик появился на свет здоровым и в течение года никто не знал о его заболевании. После перенесенной в 2017 году инфекции он поступил на обследование в Иркутскую областную детскую клиническую больницу, где у него был выявлен рак четвертой стадии. После этого он находился на лечении.