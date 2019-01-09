Утечка мозгов: Россия отстаёт от других стран по количеству учёных

Россия существенно отстаёт от наукоориентированных стран по количеству учёных. В нашей стране на десять тысяч человек населения приходится всего пятьдесят научных деятелей.

О печальной тенденции сообщил глава Российской академии наук Александр Сергеев, передаёт РИА Новости. По словам Сергеева, в России на 10 тысяч человек около 50 исследователей. Этот показатель существенно ниже, чем в наукоориентированных странах. Также глава РАН обеспокоен тем, что большая часть учёных находятся в довольно почтенном возрасте.

Для решения проблемы Сергеев предложил провести реформы среди школ и вынести некоторые из них из муниципального подчинения в областное. «Школы будут перенесены из муниципального в губернское подчинение, для того чтобы областные министерства образования уделяли большое внимание именно этим школам», - объяснил идею профессор.