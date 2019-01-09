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Российские археологи разыскивают 2 затонувшие советские подлодки времен ВОВ
9 января 2019, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]
Российские археологи расширят зону поиска двух затонувших советских подлодок времен войны в этом году. Подводные суда Д-4 и Л-23 экспедиция «Нептун» ищет уже не первый год, пишут «Аргументы недели-Крым».
Поиски пройдут в рамках проекта «Крым – перекресток цивилизаций», поделился с ТАСС руководитель экспедиции «Нептун» Роман ДУНАЕВ. Цели археологов заключаются в исследовании найденных на морском дне объектов и поисках новых. Участие в исследовании принимают больше 30 специалистов со всей страны.
«Продолжим работу по поискам советских подводных лодок Д-4 и Л-23. Наша основная задача - найти эти лодки. Район их поиска расширился от мыса Тарханкут до Сочи», – поведал ДУНАЕВ.
Ранее обследование районов, в которых предположительно могли находится корабли, не дало результатов. Тогда было решено расширить зону поиска. Также руководитель экспедиции обмолвился о неких наметках в связи с поисками и выразил надежду на успех в этом году.
К тому же, в планах археологов исследование места крушения военных самолетов в Феодосийском заливе. Там нашли несколько самолетов периода Великой Отечественной войны. Однако, какие конкретно машины, советские или немецкие удалось обнаружить, еще непонятно. Пока их обследовали лишь при помощи оборудования, под воду никто не спускался.
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