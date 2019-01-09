Девочка-подросток выстрелила себе в голову, пытаясь сделать селфи

Тринадцатилетняя жительница Мытищ случайно выстрелила себе в лицо из травматического пистолета, когда пыталась сделать селфи. Девочка осталась в живых, но получила серьёзные травмы.

Тринадцатилетняя девочка-подросток из подмосковного города Мытищи выстрелила себе в лицо при попытке сделать селфи, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Московской области.

Юная модель решила сделать селфи с травматическим пистолетом, который принадлежит отцу девочки. Подросток достала оружие из кобуры и случайно нажала на курок. В результате собственной неосторожности ребёнок получил огнестрельное ранение, а также перелом нижней челюсти.

На данный момент ведётся доследственная проверка, отец девочки привлечён к административной ответственности за ненадлежащее хранение оружия.