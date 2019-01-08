Давнее пророчество о месте начала Третьей мировой в 2019 году всплыло в СМИ
8 января 2019, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]
В СМИ всплыло давнее пророчество о месте и времени начала нового глобального вооруженного конфликта, которое сделал писатель Айзек Азимов. С данным прогнозом литератор, работавший в жанре научной фантастики, выступил более тридцати лет назад.
Как пишет сайт Пятого канала, Азимов полагал, что Третья мировая война вспыхнет в 2019 году. Произойти это должно не на Земле, а на ее единственном естественном спутнике – Луне.
Ранее несколько стран заявили о своих планах по разработке лунных недр. Среди этих государств Соединенные Штаты, КНР, Япония и Российская Федерация. Планируется, что ведущие мировые державы будут осваивать небесное тело совместно. Несмотря на это, аналитиков пугает предсказание Айзека Азимова, говорится в процитированной заметке.
Некоторое время назад в сети выложили предсказание астролога Тамары Глобы об угрозе военных событий в наступившем году.