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Давнее пророчество о месте начала Третьей мировой в 2019 году всплыло в СМИ

8 января 2019, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]

Давнее пророчество о месте начала Третьей мировой в 2019 году всплыло в СМИ
фото: pixabay.com

В СМИ всплыло давнее пророчество о месте и времени начала нового глобального вооруженного конфликта, которое сделал писатель Айзек Азимов. С данным прогнозом литератор, работавший в жанре научной фантастики, выступил более тридцати лет назад.

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Оглашено предсказание Тамары Глобы об угрозе серьезных военных событий в 2019-м

Как пишет сайт Пятого канала, Азимов полагал, что Третья мировая война вспыхнет в 2019 году. Произойти это должно не на Земле, а на ее единственном естественном спутнике – Луне.

Ранее несколько стран заявили о своих планах по разработке лунных недр. Среди этих государств Соединенные Штаты, КНР, Япония и Российская Федерация. Планируется, что ведущие мировые державы будут осваивать небесное тело совместно. Несмотря на это, аналитиков пугает предсказание Айзека Азимова, говорится в процитированной заметке.

Некоторое время назад в сети выложили предсказание астролога Тамары Глобы об угрозе военных событий в наступившем году.

 

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