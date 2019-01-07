Малазийские элиты оказывали давление на короля, женившегося на русской

Когда король Малайзии Мухаммад V отрёкся от престола, мало кто сомневался, что причиной всему его брак с русской красавицей Оксаной Воеводиной. И хотя в королевском дворце заявили, что Его Величество поблагодарил членов совета правителей, которые ранее избрали его монархом, а о причинах отказа от власти ни слова, многие в стране понимали, что, так называемые, малазийские элиты очень недовольны этим браком. Они и оказывали давление на монарха.

Не смотря то, что король в Малайзии избирается, по факту власть практически поочередно каждый 5 лет переходит в руки главы одного из 9 наследных султанатов страны. А значит, именно среди последующих претендентов на трои и следует искать тех, которым выгодно отречение правящего монарха, и кто умело использовал его опрометчивый шаг женитьбы на иностранке. По наследованию Паханг, формально, первый на очереди к власти в стране, но нынешнему султану Паханга уже 88 лет. Вторым после Паханга формально стоит Джохор, третий Перак. Вот только Джохор, богатейший штат страны, все время порывается отделиться от Малайзии и сформировать единое государство с Сингапуром, а значит, скорее всего, власть в стране его султану не светит. Похоже, что реальным претендентом на трон станет все же правитель Перака, но время покажет.

И все же монарху из Келантана оставалось править еще года 3, к тому же говорят, что султан не робкого десятка. Что же заставило его досрочно сложить полномочия? По инсайдерской информации, по стране поползли слухи, что молодая супруга короля в интересном положении. У Мухаммада V детей нет, а значит и нет наследников. И то, что долгожданное чадо султану Келантана подарит русская модель, с которой он по слухам познакомился на очередной международной выставке, где длинноногая красавица раздавала рекламные буклеты, уже не важно.

Новоиспеченная русская жена, как пишет издание "СПИД-Инфо", по закону королевой Малайзии стать все равно не смогла бы, а вот султаншей на родине мужа – вполне. Правда этот самый бедный и самый мусульманский штат, но ислам она уже приняла, а значит, хоть королевство, точнее султанат и маловат, оголяться на выставках Воеводиной уж точно больше не придется. Да и сын вполне сможет претендовать на звание султана в будущем. Так что неплохая сказка про Золушку получилась.