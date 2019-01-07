Оглашено предсказание Тамары Глобы об угрозе серьезных военных событий в 2019-м

В 2019 году могут произойти «серьезные военные события». Соответствующее предсказание некоторое время назад огласила астролог Тамара Глоба.

В разговоре с радио Sputnik астролог отметила, что мир в настоящий момент находится в фазе глобального переформатирования. Данный процесс должен затронуть все государства.

Говоря о вероятности вооруженных конфликтов в новом году, Глоба заявила, что 2019-й «держится на волоске». Согласно прогнозу астролога, в начале и конце года могут произойти «серьезные военные события». Какие страны рискуют стать участниками противостояния, Тамара Глоба не уточнила.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео с пророчеством о ситуации на Украине в 2019 году, которое приписывается Ванге. Авторы ролика отметили, что болгарская ясновидящая предрекла тяжелые испытания для бывшей советской республики.