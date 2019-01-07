Владимир Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга

Президент России Владимир Путин отстоял праздничную службу в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге. Он принял участие в рождественском богослужении и пообщался с настоятелем храма.

Владимир Путин приехал в храм ближе к полуночи. На праздничном богослужении также присутствовали полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Собор был заполнен прихожанами, многие присутствовали на праздничной службе с детьми.

Рождественское богослужение провел настоятель Спасо-Преображенского собора Николай Брындин. После завершения службы президент России пообщался со священником и подарил ему икону «Господь Вседержитель». Настоятель храма вручил Владимиру Путину ответный подарок, сообщает «Газета.ру».