Юлия Тимошенко высказала своё мнение насчет создания независимой церкви на Украине. Лидер партии "Батькивщина" поздравила жителей страны с получением томоса.

Юлия Тимошенко, заявившая о своём намерении участвовать в предстоящих выборах президента Украины, призналась, что с самого начала деятельности в политике она стремилась к тому, чтобы на Украине появилась собственная церковь. Также Тимошенко поздравила украинский народ с получением томоса, сообщает РИА Новости.

"С первого дня в политике я стремилась, чтобы на Украине была собственная, независимая, праведная и справедливая церковь", - объявила она на своей странице в Facebook.