Тимошенко высказалась по поводу "независимой" церкви на Украине
6 января 2019, 18:42 [ «Аргументы Недели» ]
Юлия Тимошенко высказала своё мнение насчет создания независимой церкви на Украине. Лидер партии "Батькивщина" поздравила жителей страны с получением томоса.
Юлия Тимошенко, заявившая о своём намерении участвовать в предстоящих выборах президента Украины, призналась, что с самого начала деятельности в политике она стремилась к тому, чтобы на Украине появилась собственная церковь. Также Тимошенко поздравила украинский народ с получением томоса, сообщает РИА Новости.
"С первого дня в политике я стремилась, чтобы на Украине была собственная, независимая, праведная и справедливая церковь", - объявила она на своей странице в Facebook.