В России призывают запретить несовершеннолетним посещать цирки
4 января 2019, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предлагает запретить несовершеннолетним зрителям посещать цирки. Соответствующее обращение политик направил министру культуры РФ Владимиру Мединскому.
Парламентарий подчеркнул, что в настоящий момент в мире начался процесс гуманизации обращения с животными, которые участвуют в массовых и публичных представлениях. Даже в Испании постепенно планируют полностью отказаться от коррид, которые заканчиваются смертью быков.
В беседе с RT Петров отметил, что в России животные в цирках до сих пор подвергаются жестокому обращению, а это в свою очередь может повлиять на психику детей. Именно поэтому государственная концепция в данной сфере должна быть пересмотрена, считает депутат.