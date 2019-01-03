Российский и советский исполнитель Юрий Лоза в одном из недавних интервью резко высказался о новогодних развлекательных программах на ТВ, которые, по его мнению, не понравились зрителям.

По его словам, руководство телеканалов придерживается политики истребления отечественного контента и закупки зарубежного, но, как оказалось, на Западе не получается купить достаточно номеров, чтобы хватило на все праздники.

В нашей стране очень долго "шло искоренение профессионалов - тех, кто что-то может сделать в шоу-бизнесе", пояснил он в интервью News.ru. С момента убийства Листьева нет ни одной своей свежей программы, считает музыкант.

"За 60 лет уже все должно надоесть - и КВН, и знатоки, и "голубые огоньки". Но передачи не живут так долго. Это все давно уже набило оскомину, и мы в итоге получаем то, что получаем: нечего смотреть в новогоднюю ночь", - заключил Лоза.