Женщина купила мультиварку и нашла в ней старое кольцо с бриллиантом

Женщине подарили на Рождество мультиварку, она открыла ее и обнаружила в чаше старое золотое кольцо с бриллиантом. Этот случай произшел в США с жительницей штата Вашингтонт Шилоа Эйвери. Золотое кольцо с драгоценным камнем - это был не подарок в подарке.

Американке сразу стало понятоно, что это кольцо кто-то носил много лет. Кольцо было спаяно из двух отдельных колец — помолвочного и обручального, - сообщает mail.ru. Шилоа Эйвери опубликовала сообщение о найденном кольце в соцсети в группе своего города.

Оказалось, что пока удивленная Эйвери рассматривала находку, другая женщина по имени Джоанн Джонсон искала свое пропавшее обручальное кольцо. Джоанн потеряла его несколько месяцев назад, накануне 20-летия свадьбы. В тот день американка посещала местный гипермаркет электротехники, выбрала себе новую мультиварку.

Джоанн зашла в группу жителей города в соцсети и увидела сообщение Шилоа Эйвери о находке.

Вот такая сказочная история случилась накануне Рождества.