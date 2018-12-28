Владимир Бурматов помог убрать зоопарк из двора Челябинска

Челябинка привела под свои окна верблюда, пони и двух лошадей. Животные без навеса топтались в крохотном палисаднике на морозе и в снегу. Их помог спасти депутат госдумы Владимир Бурматов.

Жительница Тракторозаводского района представилась членом КСК "Буян", но документы на животных не показала. Выяснилось, что с зоопарком соседи знакомы уже давно - летом от них исходил сильный запах, а зимой животные мерзли и кричали.

Уже сегодня всех животных уберут из двора. Подробности читайте на сайте газеты "Вечерний Челябинск".