безсоли: пенсионер из Бийска получил в подарок ёлочку

Знаменитый пенсионер из Бийска, прославившийся благодаря своим комментариям по поводу новогодней ёлки, сделали праздничный подарок. Мужчина выбрал ёлочку, которая ему уж точно понравилась!





Пенсионер из Бийска, продемонстрировавший очень эмоциональную реакцию на вопрос местного журналиста о главной ёлке города, получил подарок. Помочь мужчине решил один из магазинов, продающий одежду с принтами, основанными на знаменитой фразе жителя Бийска, сообщает РИА Новости. Подарок включил в себя 25 тысяч рублей и новогоднюю ёлочку, которую пенсионер выбрал сам.



"Накануне приехали ко мне представители магазина и передали 25 тысяч рублей — это проценты, полученные с продажи свитеров. Планирую потратить их на ремонт машины или на лечение зубов", - поделился своими планами мужчина.