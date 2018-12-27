1 декабря 2019 года жд часть Крымского моста будет готова к эксплуатации

Железнодорожная часть моста через Керченский пролив к декабрю 2019 года уже будет готова к эксплуатации. Об этом шла речь на заседании оперативного штаба Росавтодора по строительству транспортного перехода, сообщили в инфоцентре «Крымский мост», пишут «Аргументы недели-Крым».

Председатель совета директоров компании «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Аркадий РОТЕНБЕРГ отметил, что в этом году были выполнены все поставленные задачи. Уже завершены свайные работы и готовы все опоры под железную дорогу. Сейчас ведется укладка рельсов. На двух из восьми участках готово верхнее строение пути.

«Новый 2019 год начнем с хорошим заделом и к будущему декабрю сдадим, как и планируется, железнодорожную часть моста в эксплуатацию», – заявил РОТЕНБЕРГ.

К лету строители должны завершить устройство мостового плотна, до сентября – полностью устроить верхнее строение пути, а до 1 декабря смонтировать все системы элементов обустройства железнодорожной части моста.

«Согласно госконтракту, 1 декабря 2019 года железнодорожная часть Крымского моста будет готова к началу эксплуатации», – сказал начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрат ТУРСУНБЕКОВ.

Напомним, автомобильную часть Крымского моста открыли в середине мая. С того времени действовали ограничения на проезд по транспортному переходу грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн. В ночь на 1 октября был снят запрет на проезд по мосту всех большегрузов, кроме тех, что перевозят опасный груз.