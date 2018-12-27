Клондайк. Как Росимущество распоряжается конфискованным имуществом

Чтобы разбогатеть, оказывается, не надо искать золотые прииски, нефтяные и газовые скважины, огранивать алмазы. Нужно просто дружить с Росимуществом и его филиалами. На балансе этого ведомства по состоянию на 1 января 2018 года находилось нереализованного конфиската на 5 млрд. 927 млн. 121 тыс. рублей.



Примечательно, что работёнка в этом ведомстве не сильно пыльная и нервная, само оно ни у кого ничего не отбирает. Это делают Служба судебных приставов, Таможенная служба, ФСБ, Росрыболовство, налоговики, прокуратура и ряд других ведомств. В задачи Росимущества и его филиалов входит распоряжение этим имущество согласно законам. То есть продать по рыночной цене, если невозможно продать, то уничтожить. По идее вырученные от продажи средства должны вернуться в государственный бюджет страны.



На днях Счётная палата опубликовала на своём сайте отчет о проверке структур Росимущества. В результате выяснилось, что дорогостоящие автомобили, драгоценности, шубы, древесина и прочее богатство реализовывалось за ничтожные деньги в десятки раз меньше их реальной рыночной цены. Чиновники действовали по схеме, которая заведомо предусматривала участие в торгах определённых, нужных людей и компаний. Сведения о проводимых аукционах публиковались в тех изданиях и интернет-ресурсах, где про них точно случайные люди не прочитают, или прочитают, но не поймут. Поэтому "счастливчики" покупали мерседесы всего за 200 тыс. рублей Нашли нарушения также в процессе уничтожения нереализованного конфиската, когда из-под гусениц тракторов странные люди вытаскивают шубы и упаковывают их в сумки.



Целая индустрия уничтожения создана вокруг этого ведомства. Коммерческие фирмы получали контракты на складское хранение и уничтожение конфиската. Это тоже огромные деньги, целесообразность которых нужно проверять. Кстати, на 1 января 2018 года в бюджет страны от Росимущества поступило 105 млн. 929 тыс. рублей. А где остальные миллиарды? Ну хорошо, за минусом уничтоженной скоропортящейся продукции.



Незадолго до опубликования Счётной палатой результатов проверки по собственному желанию уволился глава Росимущества Дмитрий Пристансков. Проверкой фактов нарушений занялись Генеральная прокуратура и ФСБ. Как бы теперь его личное имущество не попало в Росимущество.



