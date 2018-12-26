МВД предложило изменить бланк российского паспорта

МВД РФ внесло в правительство проект постановления о внесении изменений в бланк российского паспорта. В ведомстве предложили добавить в паспорт напоминание о необходимости его обмена по возрасту.

Законопроектом предлагается внести на последнюю страницу паспорта напоминание, что документ необходимо обменять на новый в течение 30 дней после достижения 20- и 45-летнего возраста. А напоминание о возможности внести в паспорт сведения о группе крови и резус-факторе владельца, как и предостережение о недопустимости размещения в удостоверении личности посторонней информации предлагается, напротив, убрать из бланка документа.

Законопроект также уточняет, в каких случаях удостоверение личности гражданина РФ может быть признано недействительным и подлежит изъятию, сообщает РИА Новости.