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Лунная программа России обрела конкретные очертания

26 декабря 2018, 16:05 [«Аргументы Недели», Андрей Угланов ]

Лунная программа России обрела конкретные очертания

На вопрос главного редактора еженедельника «Аргументы недели» отвечает академик РАН, Генеральный конструктор института «Теплотехника» и создатель ракет «Булава» и «Тополь» Юрий Соломонов.

 

- Волею судеб я сейчас оказался причастным к этой программе. Потому что в техническом облике сверхтяжелой ракеты-носителя планируется, как один из вариантов, применение твердотопливных ускорителей. Нужно сказать, что это тоже не пионерские решения. На всех ракетах такого класса будь то у нас, у американцев, у китайцев, у французов  - в качестве одного из элементов ракетоносителя на начальном стартовом участке используются твердотопливные ускорители. Это связано с гарантированным обеспечением безопасности наземного стартового комплекса. Это более надежное стартовое средства по выводу огромных масс. Стартовый вес той ракеты, которая планируется для полета на Луну 3,5 тыс. тонн. Тысяч тонн!

Американская ракета еще больше.

-Это SLS?

-Да, SLS. И использование подобного рода ускорителей, как одного из вариантов, будет представлено в эскизном проекте, в следующем году, в 2019-ом. Как член Координационного совета, должен сказать, что со стороны Рогозина Дмитрия Олеговича, нового руководителя «Роскосмоса», впервые может быть за 5-6 лет, этому процессу придана системная направленная деятельность.

На последнем заседании, которое продолжалось порядка 4,5 часов, было очень много высказано мнений «за», «против» абсолютно аргументированных мнений. Потому что вопрос очень непростой. Речь идет об огромных средствах, которые должны быть вложены. Это довольно дорогостоящее мероприятие и не только для нас, но и для американцев. 

Поэтому к этому надо подходить крайне взвешено. Имея в виду, во-первых, тот производственно-технологический и научный потенциал, которым располагает государство. Но самое-то главное, исходить из постановки задачи – для чего все это делается? Должна быть целевая функция. И в этом смысле недавнее совместное заседания Российской академии наук с «Роскосмосо»м лишний раз подтверждает ту системность в подходе к решению подобного рода задач, о которой я сказал со стороны Рогозина. 

Я думаю, к 2028-29 году, как поставил задачу президент, решить эту задачу, если не будет каких-то экстраординарных ситуаций в международно-политической обстановке, да и финансовой. Но с позиции сегодняшнего дня эта картина видится вот так. И повторюсь, то, что сейчас делает Рогозин, его работа применительно к ракетно-космической деятельности такого масштаба, мной, специалистом по боевой ракетной техникой, оценивается, как абсолютно положительная. 

Хотя надо сказать, что есть и недостатки. Потому что он от руководства на уровне правительства, где происходила в основном координация на более высоком уровне, перешёл к конкретно производственно-хозяйственной деятельности. А именно так надо оценивать деятельность руководителя «Роскосмоса». Многому на ходу учится. И здесь никаких иллюзий быть не может. Но он и в силу своего характера, и в силу энергетики, и общего кругозора, я абсолютно уверен, справится с этим делом. И оселком будет 2019-й год. В 2019-ом году все шутки в сторону. Президенту должен быть представлен проект того ракетного комплекса со сверхтяжелой ракетой. Аббревиатура уже вошла в обиход - СТК (сверхтяжелый комплекс). Он должен быть защищен на Научно-техническом совете, одобрен и представлен президенту как законченный результат деятельности. Чтобы потом сосредоточить усилия на реализации «в железе».

-Речь шла, о какой полезной нагрузке?

-Рассматриваются два типа полезных нагрузок: выведения на околоземную и на окололунную орбиту. Варьирование по околоземной орбите  от 80 до 130 тонн. На окололунную от 28 до 35 тонн. 

-То есть это соизмеримо с «Бураном»?

Нет. Больше. Это все по-взрослому. Это абсолютно достойные проекты. И повторюсь. Сейчас все силы «Роскосмоса» под руководством Рогозина мобилизованы на то, чтобы это дело было ни шапкозакидательством, а были приняты обоснованные, взвешенные решения. 

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