«Мертвая рука» уничтожит США даже после гипотетической гибели России

На вопрос главного редактора еженедельника «Аргументы недели» отвечает академик РАН, Генеральный конструктор института «Теплотехника» и ядерных ракет «Булава» и «Тополь» Юрий Соломонов.

-Юрий Семенович, известно, что ещё в СССР была создана система обороны под названием «Периметр», которая должна была начать действовать после полного поражения СССР в результате ядерной бомбардировки. «Периметр» запускал советские ядерные ракеты уже после гибели СССР и гарантированно уничтожал США в ответ. Заграницей «Периметр» называют «Мертвая рука». Есть ли такая «рука» в современной России?.

- Есть много «рук».

-Напомню, что речь о возможности гарантированно уничтожить США даже после того, как территория России будет превращена в ядерный пепел. Вы говорите, что кроме «Мертвой руки», есть что-то еще?

-Да. Есть много средств, которые не будут гарантировано уничтожены после атаки США, в силу особенности.

-Ну, например подводные торпеды, про которые президент говорил.

-Много существующих средств, которые гарантировано исключают безнаказанность ядерного удара по нам и обеспечивают невозможность их уничтожения одномоментно. Кто бы что там ни делал. То есть ответный удар будет в любом случае.