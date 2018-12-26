Американская ПРО в Европе и на Аляске – напугает только папуасов

Об эффективности американской ПРО в случае ядерного конфликта, главному редактору еженедельника «Аргументы Недели» рассказал академик РАН, Генеральный конструктор института «Теплотехника» и ядерных ракет «Булава» и «Тополь» Юрий Соломонов.

-Несколько слов по поводу противоракетной системы США, которая должна быть размещена в Северной Европе и на Аляске, чтобы перехватывать наши межконтинентальные ракеты с ядерными боевыми блоками. Скажите, нам этого стоит так бояться?

- Нет бояться этого не надо. Все, что связано с существующей противоракетной обороной, давно уже перестало быть тем, что относится к категории военно-технических средств, и переросло в военно-политическую область. То есть на самом деле и в общих словах эффективность этих средств ПРО чрезвычайно низка. Другое дело, что когда мы говорим о средствах противоракетной обороны, расположенных на европейском континенте, это угроза совсем другого типа. Эти средства противоракетной обороны могут быть переоборудованы в средства нападения. И это действительно стоит учитывать.

-Это называется опережающий удар?

- Это действительно можно сделать, очень быстро и недорого. И коль скоро это вызывает опасения и возражения со стороны политического руководства нашего государства, безусловно, это головная боль и для нас, и для европейцев, которые находятся в тренде действий Соединенных Штатов Америки. Пока это представляет, прежде всего, политическую угрозу, которая может трансформироваться и в военную. Но думаю, до этого дело не дойдет.