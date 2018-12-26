Чем ответит Россия на выход США из договора о РСМД

Главному редактору еженедельника «Аргументы недели» отвечает академик РАН, Генеральный конструктор института «Теплотехника» и создатель ракет «Булава» и «Тополь» Юрий Соломонов.

-Юрий Семенович не могу вас не спросить о том, что говорят сегодня во всем мире, о договоре по ракетам средней и малой близости. Вы были одним из разработчиков тех знаменитых ракет «Пионер», которые и были теми сами ракетами РСМД. Это были 70-80-е годы прошлого века, когда американцы приняли в 1968-ом году доктрину о том, что будут уничтожать советские объекты из Западной Европы такими ракетами. Советское руководство перепугавшись, опередило их и установило ракеты «Пионер» и замечательные комплексы «Ока». Так началось великое противостояние. Горбачев испугался и эти ракеты уничтожил. Сегодня мы сможем чем-то ответить?

-На эту тему очень много спекуляций людей, которые объявляют себя якобы экспертами, но мало что понимают в этих вещах. Мол, тот договор для нас – это одностороннее разоружение. Это, конечно, чисто политический посыл. Говорят о факте уничтожения, а не сокращения.

-Да.

-Именно сокращения избыточного ядерного оружия. А с нашей стороны было уничтожено ни много ни мало, а больше 800 пусковых установок. 800 ракет. Каждая из этих ракет обладала эквивалентом почти мегатонного класса, т.е. было уничтожено столько, что могло бы уничтожить ни Западную Европу, против, которой она была нацелена, а весь земной шар с прекращением цивилизации. Что касается американского «Першинга», там все было гораздо меньше. Посмотрите экспозицию в Аэрокосмическом музее США, в который я со своими коллегами устанавливал наш «Пионер». Он под потолок.

-Похож на «Тополь» чем-то.

-На одной ступенью меньше, но очень похож. И рядом в том же музее в США стоят маленькие «Першинги». Это была очень современная ракета. По сравнению с «Пионером» комар, но, тем не менее, жесточайший комар. У него была головная часть самонаведения, и точность попадания в цель очень высокая. Это было очень опасное оружие. Сегодня американцы будут крайне заинтересованы в размещении подобного оружия в Европе.

- Вы человек, который имел очень серьезное отношение к «Пионерам», которые сегодня стоят в музее в США.

-Да.

- В России они остались?

-И в России стоят.

-Слава Богу! То есть мы можем быть спокойными, как и в 80-е годы прошлого века – есть чем ответить на их пугалки?

-Абсолютно. Будет реакция и с точки зрения военно-технического ответа. Не составляет никакого труда. Другое дело, этот ответ должен быть взвешенным, не таким как в Советском Союзе. Потому что в Советском Союзе, в результате договора РСМД с нашей стороны было уничтожено 800 пусковых установок «Пионера», а со стороны США в несколько раз меньшем маленьких «Першингов». Это абсолютная диспропорция с точки зрения расходования, когда со «стапелей» Воткинского завода за год выходили сотни ракет. Зачем? Глупость откровенная. Я об этом и говорю, прогнозируя ответ американцам на возможные провокационные действия в этом смысле после разрыва РСМД. Надо взвешено подходить к этому вопросу с точки зрения оценки стоимости эффективности.