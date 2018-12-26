//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Волочкова поддержала бывшую подругу и посоветовала: "Ксюша, забей на всех"
- Волочкова раскрыла: после снятия нарощенных волос у нее остались "три волосины"
- Анне Семенович посоветовали брать пример с президента и не спать по 12 часов
- В сети сплетничают про «Мисс Москва-2018» Алесю Семеренко
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Чем ответит Россия на выход США из договора о РСМД
26 декабря 2018, 15:19 [«Аргументы Недели», Андрей Угланов ]
Главному редактору еженедельника «Аргументы недели» отвечает академик РАН, Генеральный конструктор института «Теплотехника» и создатель ракет «Булава» и «Тополь» Юрий Соломонов.
-Юрий Семенович не могу вас не спросить о том, что говорят сегодня во всем мире, о договоре по ракетам средней и малой близости. Вы были одним из разработчиков тех знаменитых ракет «Пионер», которые и были теми сами ракетами РСМД. Это были 70-80-е годы прошлого века, когда американцы приняли в 1968-ом году доктрину о том, что будут уничтожать советские объекты из Западной Европы такими ракетами. Советское руководство перепугавшись, опередило их и установило ракеты «Пионер» и замечательные комплексы «Ока». Так началось великое противостояние. Горбачев испугался и эти ракеты уничтожил. Сегодня мы сможем чем-то ответить?
-На эту тему очень много спекуляций людей, которые объявляют себя якобы экспертами, но мало что понимают в этих вещах. Мол, тот договор для нас – это одностороннее разоружение. Это, конечно, чисто политический посыл. Говорят о факте уничтожения, а не сокращения.
-Да.
-Именно сокращения избыточного ядерного оружия. А с нашей стороны было уничтожено ни много ни мало, а больше 800 пусковых установок. 800 ракет. Каждая из этих ракет обладала эквивалентом почти мегатонного класса, т.е. было уничтожено столько, что могло бы уничтожить ни Западную Европу, против, которой она была нацелена, а весь земной шар с прекращением цивилизации. Что касается американского «Першинга», там все было гораздо меньше. Посмотрите экспозицию в Аэрокосмическом музее США, в который я со своими коллегами устанавливал наш «Пионер». Он под потолок.
-Похож на «Тополь» чем-то.
-На одной ступенью меньше, но очень похож. И рядом в том же музее в США стоят маленькие «Першинги». Это была очень современная ракета. По сравнению с «Пионером» комар, но, тем не менее, жесточайший комар. У него была головная часть самонаведения, и точность попадания в цель очень высокая. Это было очень опасное оружие. Сегодня американцы будут крайне заинтересованы в размещении подобного оружия в Европе.
- Вы человек, который имел очень серьезное отношение к «Пионерам», которые сегодня стоят в музее в США.
-Да.
- В России они остались?
-И в России стоят.
-Слава Богу! То есть мы можем быть спокойными, как и в 80-е годы прошлого века – есть чем ответить на их пугалки?
-Абсолютно. Будет реакция и с точки зрения военно-технического ответа. Не составляет никакого труда. Другое дело, этот ответ должен быть взвешенным, не таким как в Советском Союзе. Потому что в Советском Союзе, в результате договора РСМД с нашей стороны было уничтожено 800 пусковых установок «Пионера», а со стороны США в несколько раз меньшем маленьких «Першингов». Это абсолютная диспропорция с точки зрения расходования, когда со «стапелей» Воткинского завода за год выходили сотни ракет. Зачем? Глупость откровенная. Я об этом и говорю, прогнозируя ответ американцам на возможные провокационные действия в этом смысле после разрыва РСМД. Надо взвешено подходить к этому вопросу с точки зрения оценки стоимости эффективности.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Общество
//Общество
//Общество
Американская ПРО в Европе и на Аляске – напугает только папуасов
//В мире
На Украине начались проблемы с зарплатами учителям, школам грозит закрытие
//Политика
В Госдуме ответили, чем грозит наращивание оружия США у берегов России
//Новости МирТесен
//В мире
Стала известна боевая задача ополченцев ДНР в случае прорыва ВСУ под Горловкой
//Армия
//Общество
На сколько лет США отстали от России в модернизации ядерного оружия
//Новости партнеров
//Общество
«Мертвая рука» уничтожит США даже после гипотетической гибели России
//В мире
РФ и КНР отложили идею подписать соглашение о расчётах в нацвалютах
//Общество
//Общество
Россияне раскрыли несколько рецептов выживания, как прожить на 6 тысяч в месяц
//В мире
В ополчении ДНР объяснили нежелание Киева начинать «реальную войну» с Донбассом
//Общество
Заслуженный учитель рассказал о нормах для выполнения домашнего задания
//Новости СМИ2
//Общество
Как начнутся изменения повышения пенсионного возраста с 1 января 2019 года
//В мире
//Общество
У безработного в московском метро вытащили из рюкзака 8 миллионов
//Общество
Волочкова поддержала бывшую подругу и посоветовала: "Ксюша, забей на всех"
Волочкова раскрыла: после снятия нарощенных волос у нее остались "три волосины"
//Политика
//Общество
Олег Газманов исполнил мечту студентки, пострадавшей в Керченском политехе
//В мире
//Общество
Мировой океан на грани экологической катастрофы как 56 млн лет назад
//Политика
//Общество
Новогодние праздники обойдутся Москве в полтора раза дешевле, чем в прошлом году
//Общество
Российский аналитик назвал «дешевый» способ ответить на «ядерный шантаж» Америки
//Общество
Россия без никотина. Когда Минздрав запретит продажу табака?
//Общество
Компания Lexus отзывает 390 своих автомобилей 2018 года выпуска