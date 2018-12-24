Украинский моряк рассказал, что в СИЗО неплохо, но он хочет домой

Арестованный российским судом военнослужащий ВМС Украины после провокации в Керченском проливе 19-летний Андрей Эйдер написал из московского СИЗО ответ на письмо украинской журналистки.

Юноша, отвечая на вопросы Таисии Турчин, рассказал об условиях содержания, состоянии здоровья, своих наблюдениях за время, проведенное в московском СИЗО, и о своем пожелании.

Эйдер пишет, что условия можно назвать нормальными: "Есть книги, электрочайник, холодильник, батареи греют", - отметил украинский военнослужащий, добавив, что могло быть хуже.

Ранение, полученное в ходе инцидента, дает о себе знать, но "раны затягиваются". Моряк также выразил надежду на скорое возвращение домой, хоть и поделился сомнениями на этот счет.

В конце письма Эйдер попросил не забывать о нем и других украинских моряках, задержанных российскими военными, и вернуть их домой: "Надеюсь на скорейшее полит. решение", - отметил он.



