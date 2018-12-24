В России ужесточают правила хранения оружия

Правительство Российской Федерации уточнило и дополнило первый абзац пункта 59 правил оборота оружия. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на портале правовой информации.

Правила хранения огнестрельного оружия и боеприпасов отныне обязывают его владельцев хранить в сейфах не только само оружие и боеприпасы к ним, но также порох и капсюли для снаряжения патронов.

Как отмечается в документе, владельцы сейфов также должны исключить доступ посторонних к оружию. Отмечается, что данная принятая мера направлена на повышение уровня общественной безопасности.