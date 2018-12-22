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В Москве выбрали самые лучшие места для новогоднего салюта

22 декабря 2018, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве выбрали самые лучшие места для новогоднего салюта
Фото: pixabay.com

В столице готовят 31 площадку для праздничных салютов, 18 из них пройдут в парках. Эти площадки есть в каждом округе, как сообщили в департаменте культуры столицы.

Так, на Красной площади, в парке Зарядье и в центре Москвы пиротехническое шоу будет самым масштабным, пишет НСН.

Также следует заглянуть  в парк «Печатники» напротив улицы Гурьянова, а также в парк «Ходынское поле».

Также, как передает NEW INFORM, Новый год связан со многими праздничными песнями.  Среди них: «В лесу родилась елочка», «Кабы не было зимы», «Пять минут» в исполнении Людмилы Гурченко и другие.

Некоторые люди, к несчастью, встретят будущий год в больнице, отмечает Ридус. Как известно, больница - не самое веселое место для торжества. Однако и она может превратиться в красивое место, наполненное ожиданием праздника и чудес. 

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