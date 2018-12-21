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Герой России: Экипаж МКС может приготовить оливье даже на орбите

21 декабря 2018, 18:52 [ «Аргументы Недели» ]

Герой России: Экипаж МКС может приготовить оливье даже на орбите
Фото: pixabay.com

Как сообщает сообщает АГН «Москва», космонавты, находящиеся на МКС, смогут встретить Новый год с фотографиями шампанского и оливье.  

Герой России, космонавт Павел Виноградов уточнил, что в настоящее время экипаж МКС может приготовить оливье даже на орбите, пишет НСН.

«А как экипажи подводных лодок встречают Новый год в походе? У нас крепкие ребята летают, их отсутствием оливье не смутишь, потому никаких проблем нет. А потом, мы научились делать оливье даже в космосе», - признался Виноградов.

Также, как сообщает Ридусевропейское космическое агентство совсем недавно опубликовало фотографию заснеженного кратера Королёва на Марсе. 

Впервые кратер был замечен в 1973 году.

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