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Герой России: Экипаж МКС может приготовить оливье даже на орбите
21 декабря 2018, 18:52 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщает сообщает АГН «Москва», космонавты, находящиеся на МКС, смогут встретить Новый год с фотографиями шампанского и оливье.
Герой России, космонавт Павел Виноградов уточнил, что в настоящее время экипаж МКС может приготовить оливье даже на орбите, пишет НСН.
«А как экипажи подводных лодок встречают Новый год в походе? У нас крепкие ребята летают, их отсутствием оливье не смутишь, потому никаких проблем нет. А потом, мы научились делать оливье даже в космосе», - признался Виноградов.
Также, как сообщает Ридус, европейское космическое агентство совсем недавно опубликовало фотографию заснеженного кратера Королёва на Марсе.
Впервые кратер был замечен в 1973 году.
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