Герой России: Экипаж МКС может приготовить оливье даже на орбите

Как сообщает сообщает АГН «Москва», космонавты, находящиеся на МКС, смогут встретить Новый год с фотографиями шампанского и оливье.

Герой России, космонавт Павел Виноградов уточнил, что в настоящее время экипаж МКС может приготовить оливье даже на орбите, пишет НСН.

«А как экипажи подводных лодок встречают Новый год в походе? У нас крепкие ребята летают, их отсутствием оливье не смутишь, потому никаких проблем нет. А потом, мы научились делать оливье даже в космосе», - признался Виноградов.

Также, как сообщает Ридус, европейское космическое агентство совсем недавно опубликовало фотографию заснеженного кратера Королёва на Марсе.

Впервые кратер был замечен в 1973 году.