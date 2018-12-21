Эксперт рассказал о причинах ухудшения ситуации с ценами на бензин

Российский лидер Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции объяснил разницу между ростом цен на бензин в России и во Франции.

"Цены на нефть сегодня падают, а цены на бензин все равно растут. А это происходит из-за того, что наша налоговая система задает именно такие условия. Именно такой сценарий развития событий. Налогообложение на внутренний рынок выше, чем на случай экспорта нефти и нефтепродуктов. В 2019 году у нас планируется еще большее повышение налоговой нагрузки в связи с повышением акцизных сборов и НДС", - отметил президент Независимого топливного союза Павел Баженов. Об этом сообщает НСН.

Так, по мнению заместителя завкафедры экономической социологии НИУ ВШЭ Диляры Ибрагимовой, "бензин — это товар-маркер. Это тот эталон, зная который можно других исследований уровня цен, в принципе, и не проводить, а цены на бензин растут на глазах". Об этом пишет Ридус.