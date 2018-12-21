Генерал высказался о войсках Украины, которые Порошенко перебросит к Крыму

Заявление президента Украины Петра Порошенко о переброске десантно-штурмовых войск к побережью Черного и Азовского морей не напугало наших депутатов. В Госдуме считают, что подобные действия со стороны Украины не несут опасности для России, - сообщает kp.ru.

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Своё мнение по данному вопросу выразил глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ генерал Владимир Шаманов. "Цену мы им знаем. Ни на что существенное они не способны в нынешнем состоянии", - сказал генерал телеканалу "Звезда". Также он заявил, что мобильные войска Украины далеко не так сильны, как их представляет Порошенко.

Несмотря на уверенность России с своих силах, в Москве продолжают следить за ситуацией и готовятся при необходимости "принять соответствующие меры".