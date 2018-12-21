Самая длинная ночь в году или что такое зимнее солнцестояние

21 декабря - день зимнего солнцестояния. Сегодня солнце достигнет самого удалённого положения от небесного экватора в сторону Южного полюса, тем самым сделав день самым коротким в году, а ночь - самой длинной.

Издревле люди воспринимали день зимнего солнцестояния как что-то магическое, наделяли его мистическими свойствами. Многие культуры в этот день устраивали праздники и проводили традиционные обряды. У славянских народов с зимним солнцестоянием связана Коляда, у германских - Йоль, древние римляне отмечали "день рождения непобедимого солнца", а греки считали, что сегодня Аид может покинуть своё подземное царство, - напоминает "МК".

Согласно поверьям, этот день нужно встречать вместе с родными и близкими. К наступлению зимнего солнцестояния стоит разобраться с проблемами и раздать все долги. А чтобы грядущий световой год был щедр на хорошее, сегодня не рекомендуется жадничать и злиться.