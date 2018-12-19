СКР: останки четырех тел неизвестных людей обнаружены в московском онкоцентре

В Москве сотрудники правоохранительных органов выясняют, почему в холодильной камере онкоцентра имени Блохина хранились тела четырёх неизвестных людей. По данным СКР, вечером 17 декабря в ходе проведения инвентаризации сотрудниками одной из московских больниц, расположенной по Каширскому шоссе, в холодильной камере обнаружены три деревянных ящика, в которых находились четыре мумифицированных тела и скелетированная нижняя конечность человека.

Предположительная давность наступления смерти более 10 лет назад. По данным Телеграмм-канала Mash, ревизию в онкоцентре распорядился провести новый главврач Иван Стилиди, назначенный на этот пост в конце ноября. Обнаружив четыре мумии, руководство онкоцентра сразу обратилось в полицию.

Как передал Пятый канал со ссылкой на пресс-службу медцентра, администрацией было принято решение об их передаче в правоохранительные органы в соответствии с законодательством РФ. Якобы останки четырех тел неизвестных людей хранились в холодильной камере онкоцентра из-за того, что родственники умерших так и не приехали за ними.