В Крыму определились с местом для игорной зоны

Ялтинские власти передали участок в поселке Кацивели из муниципальной собственности в государственную. На этой земле планируется возведение игорной зоны, пишут «Аргументы недели-Крым».

Согласие на передачу участка земли в собственность республики депутаты поддержали на пленарном заседании, пишет пресс-служба горсовета Ялты. Отмечается, что в прошлом землю национализировали, а теперь все бумаги приводят в соответствие с республиканским законодательством. Участок находится в собственности Республики Крым и находится за границами населенного пункта, говорит председатель горсовета Роман ДЕРКАЧ.

По его данным, Госкомрегистр ошибочно зарегистрировал эту территорию за муниципалитетом. Согласно российским законам, игорная зона должна размещаться за пределами населенного пункта. Решение данного вопроса позволит инвестору быстрее взяться за реализацию проекта. Это послужит развитию города и повысит его инвестиционную привлекательность.