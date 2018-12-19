Госдума в окончательном чтении приняла предложенный Президентом пакет законопроектов о частичной декриминализации ст. 282 Уголовного кодекса РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

Такие законопроекты ведут к смягчению закона о наказании за "лайки и репосты". Теперь за нарушение ст. 282 УК РФ будут введены административные штрафы для граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток, для юридических лиц предусматриваются штрафные санкции в размере от 250 тыс. до 500 тыс. рублей, - сообщает ТАСС.

Также закон будет иметь и обратную силу. Это означает, что все вступившие в силу приговоры по уголовным делам за "лайки и репосты" должны быть пересмотрены, уточняет глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.