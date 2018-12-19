Мы были первыми. Афган. Забытая война

В декабре 1979 года Витебская воздушно десантная дивизия была поднята по тревоге. И тут же начался срочный выгон техники, боеукладка по полной. Десантники сначала думали, что их ждут обычные дивизионные учения, но через писарей в это, же утро узнали, что офицеры в полковых штабах разбирали карту какого-то "Афганистана". Ну а далее как обычно их ждал "теплый лес", аэродромные тактические классы. И вылет на АН-12 по маршруту Витебск - Каменнск-Уральский – Черчик - Кабул. А уже 25 декабря, в 15.00 первые колонны передовых корабельных групп пересекли воздушную границу Афганистана. Десантирование частей 103-й гвардейской дивизии и 345-го отдельного полка осуществлялось посадочным способом на аэродромы Кабул и Баграм.

Десантникам совместно со спецподразделениями КГБ и ГРУ предстояло захватить важнейшие военные, государственные объекты, отстранить от власти Амина, парализовать верные ему силы. Место Амина предстояло занять Бабраку Кармалю, который был креатурой советского руководства. В этот момент будущий президент Афганистана находился в Баграме под защитой наших десантников и спецназовцев. Пребывая в страхе, Кармаль («Колька Бобров», как его называли наши солдаты в Баграме) покорно ожидал свою судьбу.









Ветераны десантники вспоминают: «В Афганистане, мы делали свою работу, которую возложили на десантуру, и делали ее, хорошо. Ни о каких наградах и мыслей не было, думали, вот возьмем Кабул, передадим пехоте, а сами в пункты постоянной дислокации. Ан нет, по личной просьбе Бабрака, десантура в Афгане осталась до конца войны. Десантники, в тот период, выполнили свою задачу, практически безукоризненно. И похоже, сделали это на свою голову, застряв «за речкой», на долгие 10 лет». Анализ боевых действий в Афганистане показал, что вся эта война висела в первую очередь именно на плечах десантников. Поэтому скромные могилы голубых беретов оказались раскиданы по просторам всего Советского Союза.

Тогда я был майором

Накануне очередной годовщины ввода войск в Афганистан наш корреспондент, встретился с генерал-майором ВДВ Анатолием Качановым – в те далекие годы начальником разведки 317-го гвардейского полка 103-й гвардейской Витебской дивизии ВДВ.

Разговор состоялся не простой. Начиная с того, что в 1979 г. прекратила своё существование 105-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. А личный состав Ферганской дивизии, имевший профессиональную подготовку для ведения боевых действий в условиях гор и пустыни, буквально за три месяца до ввода войск в Афганистан был передан в центральные округа. Поэтому туда, вместо Ферганской дивизии ВДВ, и была направлена 103-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, которая не предназначалась к действиям в условиях песчаных пустынь и гор.









Анатолий Качанов

- Помню, когда Бабрака Кармаля привезли в Кабул на боевой машине десанта в простом солдатском мундире, он простого бойца от счастья обнимал. Что выжил… А потом, когда моя разведрота охраняла его резиденцию. Там три кольца серьезной охраны было. Внешняя – мои разведчики, по башням, сидели. Средняя – хад (афганская госбезопасность). А третье кольцо непосредственно у дома, где он жил – были наши комитетчики. Так вот этот м…, он через полтора месяца, уже здоровался с нашими офицерами только небрежным кивком головы. Вот вся суть этих людей.

- Когда мы входили в Афганистан на боевых машинах десанта эмблемы закрашивали. Тельняшки все убирали. Погоны, шевроны десантных войск снимали. Чтобы показать, что десантники там не воюют. Потому, что назначение десантных войск – захват территорий, захват важных стратегических объектов. А мы как будто там ничего не захватывали.

- Наша дивизия уже 25 декабря выполняла свою главную задачу. Дворец Амина брал «мусульманский батальон» – десантники ГРУ вместе со спецназовцами КГБ «Альфы». Его только, что не бомбили. А так долбили его со всего… А я, со своими ребятами, в это время захватывал в Кабуле штаб центрального армейского корпуса афганских вооруженных сил. Одновременно с нами в Кабуле брали телевидение, радио, тюрьму в Пули-Чархи (там стояли два танковых полка, верные Амину), комплекс зданий военной контрразведки (КАМ).









Охрана штаба разбежалась при первых же выстрелах

- Вот это все, мы начали делать вечером в ночь с четверга на пятницу. Пятница, выходной день у мусульман. Вышли к штабу на БМДэшках. С трех сторон мы туда заехали. У меня на боевой машине сидели два комитетчика. Я смотрю на оператора-наводчика, что делать? А сидел я на месте командира машины. И два парня у меня, еще в десантном отсеке расположились. И мне тогда говорят: Толя, а что ты ждешь? Я отвечаю им, а что делать б… - Так огонь открывай. А я отвечаю: так никого же нет. А мне опять: открывай огонь. По окнам х…. Где свет. Тогда командую оператору: огонь. - Куда товарищ майор? Я говорю: б…, по окнам. - Где свет? И где нет света бей. По всем. Он сделал две хорошие очереди и замолчал. Пулемет заклинило. Я тогда сажусь на его место. А мы заряжали ленту так: бронебойные чередовали с зажигательными на пулеметах. И дальше уже шмалял, я так, пока у меня коробка не кончилась. Прошли по этому зданию. Дверь распахиваешь, гранату бросаешь. Чтобы тебе в спину не выстрелили. Были мы тогда даже без бронников…

- Потом выяснилось, что 70 человек из роты охраны штаба, от испуга попрятались в караульном помещении. Докладываю командиру полка, что взяли их в плен. И, спрашиваю, конечно, что с ними нам делать? Их же кормить надо…









Афган в моем сердце

- Кто в Афгане воевал, тот никогда этого уже не забудет. Никогда. Я лично не жалею о том, что было. Я просто сожалею, что не всегда бойцы слушали офицеров. Когда мы им говорили: ребята не надо этого делать…. А в итоге, все это втянулось на долгие десять лет. И что в результате? Ты отпахал, что положено в Афгане. И вот, ты теперь никому не нужен. Приходишь к районному военкому. Говоришь, что афганец. Что у тебя нет ничего. Даже жилья. А он в ответ: а тебя, кто туда посылал? Тот тебе пусть и дает квартиру. Взяли и отменили приказ 250, по льготам. Мавр сделал свое дело…

-Командующий наш, Василий Филиппович Маргелов был категорически против, чтобы в Афганистан вводили воздушно-десантные войска. Потому, что он понимал, что нас там ждет… Разведка ведь хорошо работала… Знали многое. Знали, что такое Афганистан. Ведь когда в Афганистан первый раз пришел английский экспедиционный корпус… Единственный из всего корпуса, кто оттуда ушел потом живым, это был врач. Его отпустили. Ему местные сказали, иди и передай своим: мы никогда ни под кого не ляжем.

- Вот почему Василия Филиппыча убрали. Потому, что он пытался объяснить, что задача ВДВ – в тылу противника, уничтожение средств ядерного нападения, аэродромов, командных пунктов…. А что я в Афгане буду делать? Со своими орлами. И его тут же убрали в «райскую группу». В инспекторскую группу. В главную инспекцию министерства обороны при министре обороны…

- У нас же у всех афганский синдром…. Хотя это никакой не синдром. Это просто злость на то, что люди сделали то, что им было положено, и как к ним, после всего, стало относиться государство. Сравните хотя бы, к примеру, пенсию боевого генерала, и некоторых наших чиновников. Вспомните золотые парашюты, так называемые… Ведь это все наши мужики хорошо знают…

Продолжение следует