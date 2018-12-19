//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Ольга Бузова похорошела и стала похожа на свою младшую сестру
- Беременной Виктории Лопыревой в Москве не хватает солнца и хочется есть и спать
- Рената Литвинова покорила поклонников новым снимком в ретро-стиле
- У Анастасии Волочковой в доме появился новорожденный ребенок
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Мы были первыми. Афган. Забытая война
19 декабря 2018, 11:29 [«Аргументы Недели. Челябинск», Владимир Филичкин ]
В декабре 1979 года Витебская воздушно десантная дивизия была поднята по тревоге. И тут же начался срочный выгон техники, боеукладка по полной. Десантники сначала думали, что их ждут обычные дивизионные учения, но через писарей в это, же утро узнали, что офицеры в полковых штабах разбирали карту какого-то "Афганистана". Ну а далее как обычно их ждал "теплый лес", аэродромные тактические классы. И вылет на АН-12 по маршруту Витебск - Каменнск-Уральский – Черчик - Кабул. А уже 25 декабря, в 15.00 первые колонны передовых корабельных групп пересекли воздушную границу Афганистана. Десантирование частей 103-й гвардейской дивизии и 345-го отдельного полка осуществлялось посадочным способом на аэродромы Кабул и Баграм.
Десантникам совместно со спецподразделениями КГБ и ГРУ предстояло захватить важнейшие военные, государственные объекты, отстранить от власти Амина, парализовать верные ему силы. Место Амина предстояло занять Бабраку Кармалю, который был креатурой советского руководства. В этот момент будущий президент Афганистана находился в Баграме под защитой наших десантников и спецназовцев. Пребывая в страхе, Кармаль («Колька Бобров», как его называли наши солдаты в Баграме) покорно ожидал свою судьбу.
Ветераны десантники вспоминают: «В Афганистане, мы делали свою работу, которую возложили на десантуру, и делали ее, хорошо. Ни о каких наградах и мыслей не было, думали, вот возьмем Кабул, передадим пехоте, а сами в пункты постоянной дислокации. Ан нет, по личной просьбе Бабрака, десантура в Афгане осталась до конца войны. Десантники, в тот период, выполнили свою задачу, практически безукоризненно. И похоже, сделали это на свою голову, застряв «за речкой», на долгие 10 лет». Анализ боевых действий в Афганистане показал, что вся эта война висела в первую очередь именно на плечах десантников. Поэтому скромные могилы голубых беретов оказались раскиданы по просторам всего Советского Союза.
Тогда я был майором
Накануне очередной годовщины ввода войск в Афганистан наш корреспондент, встретился с генерал-майором ВДВ Анатолием Качановым – в те далекие годы начальником разведки 317-го гвардейского полка 103-й гвардейской Витебской дивизии ВДВ.
Разговор состоялся не простой. Начиная с того, что в 1979 г. прекратила своё существование 105-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. А личный состав Ферганской дивизии, имевший профессиональную подготовку для ведения боевых действий в условиях гор и пустыни, буквально за три месяца до ввода войск в Афганистан был передан в центральные округа. Поэтому туда, вместо Ферганской дивизии ВДВ, и была направлена 103-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, которая не предназначалась к действиям в условиях песчаных пустынь и гор.
Анатолий Качанов
- Помню, когда Бабрака Кармаля привезли в Кабул на боевой машине десанта в простом солдатском мундире, он простого бойца от счастья обнимал. Что выжил… А потом, когда моя разведрота охраняла его резиденцию. Там три кольца серьезной охраны было. Внешняя – мои разведчики, по башням, сидели. Средняя – хад (афганская госбезопасность). А третье кольцо непосредственно у дома, где он жил – были наши комитетчики. Так вот этот м…, он через полтора месяца, уже здоровался с нашими офицерами только небрежным кивком головы. Вот вся суть этих людей.
- Когда мы входили в Афганистан на боевых машинах десанта эмблемы закрашивали. Тельняшки все убирали. Погоны, шевроны десантных войск снимали. Чтобы показать, что десантники там не воюют. Потому, что назначение десантных войск – захват территорий, захват важных стратегических объектов. А мы как будто там ничего не захватывали.
- Наша дивизия уже 25 декабря выполняла свою главную задачу. Дворец Амина брал «мусульманский батальон» – десантники ГРУ вместе со спецназовцами КГБ «Альфы». Его только, что не бомбили. А так долбили его со всего… А я, со своими ребятами, в это время захватывал в Кабуле штаб центрального армейского корпуса афганских вооруженных сил. Одновременно с нами в Кабуле брали телевидение, радио, тюрьму в Пули-Чархи (там стояли два танковых полка, верные Амину), комплекс зданий военной контрразведки (КАМ).
Охрана штаба разбежалась при первых же выстрелах
- Вот это все, мы начали делать вечером в ночь с четверга на пятницу. Пятница, выходной день у мусульман. Вышли к штабу на БМДэшках. С трех сторон мы туда заехали. У меня на боевой машине сидели два комитетчика. Я смотрю на оператора-наводчика, что делать? А сидел я на месте командира машины. И два парня у меня, еще в десантном отсеке расположились. И мне тогда говорят: Толя, а что ты ждешь? Я отвечаю им, а что делать б… - Так огонь открывай. А я отвечаю: так никого же нет. А мне опять: открывай огонь. По окнам х…. Где свет. Тогда командую оператору: огонь. - Куда товарищ майор? Я говорю: б…, по окнам. - Где свет? И где нет света бей. По всем. Он сделал две хорошие очереди и замолчал. Пулемет заклинило. Я тогда сажусь на его место. А мы заряжали ленту так: бронебойные чередовали с зажигательными на пулеметах. И дальше уже шмалял, я так, пока у меня коробка не кончилась. Прошли по этому зданию. Дверь распахиваешь, гранату бросаешь. Чтобы тебе в спину не выстрелили. Были мы тогда даже без бронников…
- Потом выяснилось, что 70 человек из роты охраны штаба, от испуга попрятались в караульном помещении. Докладываю командиру полка, что взяли их в плен. И, спрашиваю, конечно, что с ними нам делать? Их же кормить надо…
Афган в моем сердце
- Кто в Афгане воевал, тот никогда этого уже не забудет. Никогда. Я лично не жалею о том, что было. Я просто сожалею, что не всегда бойцы слушали офицеров. Когда мы им говорили: ребята не надо этого делать…. А в итоге, все это втянулось на долгие десять лет. И что в результате? Ты отпахал, что положено в Афгане. И вот, ты теперь никому не нужен. Приходишь к районному военкому. Говоришь, что афганец. Что у тебя нет ничего. Даже жилья. А он в ответ: а тебя, кто туда посылал? Тот тебе пусть и дает квартиру. Взяли и отменили приказ 250, по льготам. Мавр сделал свое дело…
-Командующий наш, Василий Филиппович Маргелов был категорически против, чтобы в Афганистан вводили воздушно-десантные войска. Потому, что он понимал, что нас там ждет… Разведка ведь хорошо работала… Знали многое. Знали, что такое Афганистан. Ведь когда в Афганистан первый раз пришел английский экспедиционный корпус… Единственный из всего корпуса, кто оттуда ушел потом живым, это был врач. Его отпустили. Ему местные сказали, иди и передай своим: мы никогда ни под кого не ляжем.
- Вот почему Василия Филиппыча убрали. Потому, что он пытался объяснить, что задача ВДВ – в тылу противника, уничтожение средств ядерного нападения, аэродромов, командных пунктов…. А что я в Афгане буду делать? Со своими орлами. И его тут же убрали в «райскую группу». В инспекторскую группу. В главную инспекцию министерства обороны при министре обороны…
- У нас же у всех афганский синдром…. Хотя это никакой не синдром. Это просто злость на то, что люди сделали то, что им было положено, и как к ним, после всего, стало относиться государство. Сравните хотя бы, к примеру, пенсию боевого генерала, и некоторых наших чиновников. Вспомните золотые парашюты, так называемые… Ведь это все наши мужики хорошо знают…
Продолжение следует
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
В Челябинске состоится хоккейный матч в честь юбилея Николая Макарова 18.12 13:52
Южноуральские школьники сыграли в "Медную лигу КВН" 18.12 11:41
//Новости МирТесен
Борис Дубровский потребовал закрыть литейку Челябвтормета 18.12 08:58
Новогодняя серия "Трактора" пройдёт в Челябинске 17.12 13:38
Владимир Сафонов прокомментировал выдвижение Василия Московца 17.12 11:48
//Новости СМИ2
Анатолий Литовченко помог южноуральцам подвести газ 17.12 11:15
В Челябинске рассказали, как защитить жилье от «домушников» 17.12 11:05
Челиндбанк − победитель Национальной банковской премии 17.12 10:31
Школьников Южного Урала приглашают покорить "Воробьевы горы" 17.12 09:28
Дубровский обсудит с Ольховским благоустройство Челябинска 15.12 15:01
Борис Дубровский извинился за слова директора ХК «Трактор» 15.12 14:20
//Новости ADWILE
На КМЭЗ установили новый немецкий фильтр 14.12 13:12
Приказ: В секретную цитадель - обеспечить закон и порядок. Продолжение 14.12 12:08
В Госдуме этого созыва рассмотрели более 2 тысяч законопроектов 13.12 15:00
Богатыри vs голод и холод. Эпичная битва на пельменном фестивале 13.12 12:15
Хоккеисты «Трактора» посетили паллиативное отделение детской больницы 13.12 12:05
50 человек пытались парализовать работу администрации Челябинска 13.12 08:33
//Новости партнеров
Защиты премии «Серебряный Лучник» пройдут в Техническом Университете УГМК 13.12 08:13
Владимир Елистратов рассмотрит 12 предложений эко-активистов 12.12 18:09
В Челябинской области будут временные перебои с электричеством 12.12 15:06
В "Фортуме" рассказали о бережном отношении к воде 12.12 14:43
Владимир Бурматов помог сделать перерасчет за капремонт 11.12 15:35
Южный Урал приглашает студентов Узбекистана и Индии 11.12 12:38