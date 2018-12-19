О сокращении штата в новом году задумываются четверть российских работодателей

Почти четверть российских работодателей заявили о возможном сокращении числа сотрудников в 2019 году. Под удар попадают сферы "медиа и маркетинга", а также "продукты питания".

Согласно опросу, проведённому порталом Rabota.ru, 23% работодателей задумываются о сокращениях в новом году. Меньше всего подобная тенденция затронет компании, оказывающие услуги для бизнеса, - сообщает "Российская газета".

К увеличению числа сотрудников склоняются 18% компаний. Расширять штат планируют организации, оказывающие услуги для бизнеса, а также IT-сфера. Помимо этого, более трети фирм задумываются о повышении квалификации своих работников. Также работодатели рассматривают идею о введении новых систем премирования и нематериальных бонусов для повышения мотивации сотрудников.